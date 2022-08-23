"Динамо" втратило двох важливих футболістів перед матчем-відповіддю з "Бенфікою" в плейоф Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" зазнало кадрових втрат напередодні другого поєдинку раунду плейоф Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки".
Так, тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу не зможуть розраховувати на Віктора Циганкова та Дениса Попова.
Про це керманич киян сказав на передматчевій пресконференції.
"Важливо, що повернеться Сидорчук, у першому матчі ми пропустили два голи із зони, де зазвичай він діє. Але нам також не вистачає ще двох футболістів – Циганкова, який пропустить матч через травму, отриману в першому поєдинку, та Попова, який теж травмований", - сказав Луческу.
Окремо тренер "Динамо" поділився й загальними очікуваннями від другої дуелі з "Бенфікою".
"Бенфіка грає у хороший футбол. Організовано, з гарними комбінаціями. Усі футболісти досвідчені та високого міжнародного рівня, мають величезний потенціал. Рафа Сілва, напевно, найкращий, і для мене сюрприз, що він досі не виступає у великому клубі в іншій країні.
Нам треба відіграти не три, а два м’ячі, і далі вже грати екстра-тайми, як ми звикли проводити вже двічі на виїзді до кваліфікації Ліги чемпіонів. Наразі лісабонська команда підготовлена значно краще, ніж ми. Намагатимемося показати хорошу гру перед стартом чемпіонату України.
Упевнений, що завтра на трибунах буде чудова атмосфера, прийде багато вболівальників. "Бенфіка" – найкраща команда Португалії, і гратиме на найвищому рівні. А в нас молоді гравці, які більше двох місяців не бачили своїх родин", - сказав Луческу.
- Матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації між "Бенфікою" та "Динамо" відбудеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом;
- Текстова онлайн-трансляція зустрічі "Бенфіка" - "Динамо" буде доступна на нашому сайті;
- Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Бенфіка" отримає право виступити в груповому раунді Ліги чемпіонів. Невдаха зіграє в груповому етапі Ліги Європи.
- На шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".
Додамо, що перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2.
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