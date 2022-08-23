"Динамо" втратило двох важливих футболістів перед матчем-відповіддю з "Бенфікою" в плейоф Ліги чемпіонів

Так, тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу не зможуть розраховувати на Віктора Циганкова та Дениса Попова.

Про це керманич киян сказав на передматчевій пресконференції.

"Важливо, що повернеться Сидорчук, у першому матчі ми пропустили два голи із зони, де зазвичай він діє. Але нам також не вистачає ще двох футболістів – Циганкова, який пропустить матч через травму, отриману в першому поєдинку, та Попова, який теж травмований", - сказав Луческу.

Окремо тренер "Динамо" поділився й загальними очікуваннями від другої дуелі з "Бенфікою".

"Бенфіка грає у хороший футбол. Організовано, з гарними комбінаціями. Усі футболісти досвідчені та високого міжнародного рівня, мають величезний потенціал. Рафа Сілва, напевно, найкращий, і для мене сюрприз, що він досі не виступає у великому клубі в іншій країні.

Нам треба відіграти не три, а два м’ячі, і далі вже грати екстра-тайми, як ми звикли проводити вже двічі на виїзді до кваліфікації Ліги чемпіонів. Наразі лісабонська команда підготовлена ​​значно краще, ніж ми. Намагатимемося показати хорошу гру перед стартом чемпіонату України.

Упевнений, що завтра на трибунах буде чудова атмосфера, прийде багато вболівальників. "Бенфіка" – найкраща команда Португалії, і гратиме на найвищому рівні. А в нас молоді гравці, які більше двох місяців не бачили своїх родин", - сказав Луческу.

Матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації між "Бенфікою" та "Динамо" відбудеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом;

Текстова онлайн-трансляція зустрічі "Бенфіка" - "Динамо" буде доступна на нашому сайті ;

; Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Бенфіка" отримає право виступити в груповому раунді Ліги чемпіонів. Невдаха зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

На шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".

Додамо, що перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2.

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