"Динамо" втратило очки в останньому матчі року та відпустило "Шахтар" у відрив

Команда Мірчі Луческу поступається "Шахтарю" два очки.
В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" перед тим, як піти на зимову паузу, приймало луганську "Зорю". Поєдинок завершився бойовою нічиєю - 1:1.
Рахунок матчу на 44-й хвилині відкрив Віталій Буяльский з передачі Дениса Гармаша. Але вже на початку другого тайму Аллах'яр Сайядманеш відновив справедливість голом у ворота "киян". До кінця матчу команди більше не забивали.
- "Динамо" залишилося на другому місці в чемпіонаті України з 45 очками. "Біло-сині" поступаються "Шахтарю" два бали.
- Зоря пішла на зимову паузу на четвертій позиції, маючи 36 очків.
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