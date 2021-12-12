"Динамо" втратило очки в останньому матчі року та відпустило "Шахтар" у відрив

"Динамо" втратило очки в останньому матчі року та відпустило "Шахтар" у відрив

Команда Мірчі Луческу поступається "Шахтарю" два очки.

В рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" перед тим, як піти на зимову паузу, приймало луганську "Зорю". Поєдинок завершився бойовою нічиєю - 1:1.

Рахунок матчу на 44-й хвилині відкрив Віталій Буяльский з передачі Дениса Гармаша. Але вже на початку другого тайму Аллах'яр Сайядманеш відновив справедливість голом у ворота "киян". До кінця матчу команди більше не забивали.

"Динамо" залишилося на другому місці в чемпіонаті України з 45 очками. "Біло-сині" поступаються "Шахтарю" два бали.

Зоря пішла на зимову паузу на четвертій позиції, маючи 36 очків.

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