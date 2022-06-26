"Динамо" втратило перемогу в першому спарингу на тренувальному зборі в Швейцарії

"Динамо" втратило перемогу в першому спарингу на тренувальному зборі в Швейцарії

Київське "Динамо" не змогло обіграти швейцарський "Івердон" в першому поєдинку літнього тренувального збору.

Зустріч на стадіоні Stade Municipal в Івердон-ле-Бен завершилася внічию - 1:1 .

"Біло-сині" відкрили рахунок на 14-й хвилині. Точним ударом у складі українського клубу відзначився 19-річний Олександр Яцик.

Однак втримати перевагу підопічні Мірчі Луческу не зуміли. На 71-й хвилині швейцарському клубу дозволив врятуватися від поразки гол Бріана Беєра.

Зазначимо, що цей поєдинок відбувся в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!"). "Івердон" минулого сезону посів восьме місце другого за силою дивізіону Швейцарії.

Наступну товариську гру "біло-сині" проведуть 29 червня проти швейцарської "Лозанни".

Нагадаємо, вже наступного місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підлпічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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