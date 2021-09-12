"Динамо" втратило перспективного новачка перед стартом у Лізі чемпіонів: він пояснив причину

"Динамо" втратило перспективного новачка перед стартом у Лізі чемпіонів: він пояснив причину

Ерік Рамірес заразився коронавірусом у розташуванні своєї національної команди.

Літній новачок київського "Динамо" Ерік Рамірес пропустить майбутній стартовий матч у груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Бенфіки", запланований на 14 вересня. 22-річний форвард захворів на коронавірус.

Про це венесуелець повідомив на своїй сторінці в Instagram. Нападник зазначив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19, коли перебував у розташуванні своєї національної збірної в Південній Америці.

За словами Раміреса, його самопочуття поліпшується. Незабаром Ерік розраховує повернутися до тренувань з "біло-синіми".

Рамірес перейшов у "Динамо" зі словацького "ДАК 1904". У минулому сезоні Чемпіонату Словаччини венесуелець провів 35 матчів, у яких забив 17 голів і зробив 8 результативних передач.

У складі киян він вже встиг провести два поєдинки, відзначився голом і асистом.

В останньому матчі "Динамо" обіграло "Металіст 1925". Столичий клуб лідирує в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи на три очки "Шахтар"..

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