"Динамо" взяло реванш у "Чорноморця" та піднялося на третє місце в УПЛ (відео)

Помилка голкіпера залишила "моряків" без очок у грі зі столичним грандом.

"Динамо" обіграло "Чорноморець" у домашньому матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол "біло-сині" забили в першому таймі. На 37-й хвилині голкіпер одеського клубу Данило Варакута випустив м'яч з рук після подачі з правого флангу Назара Волошина, а Володимир Шепелєв добив м'яч у порожні ворота.

Могли динамівці вигравати й з більшою перевагою в рахунку, але не реалізували свої моменти. Найкращий шанс на 71-й хвилині мав Володимир Бражко, але влучив у стійку.

Таким чином, команда Олександра Шовковського взяла реванш у "моряків" за поразку в першому колі поточного розіграшу чемпіонату України. Тоді "Динамо" в Одесі програло "Чорноморцю" з рахунком 2:3.

Огляд матчу "Динамо" – "Чорноморець"

Після цієї перемоги "Динамо" (34 очки) піднялося на третє місце в УПЛ, обійшовши в турнірній таблиці "Полісся" (33 бали). Кияни на три пункти відстають від лідера "Кривбаса", але мають два матчі в запасі. "Чорноморець" (23 очки) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі "Динамо" 7 березня зустрінеться з "Вересом", а команда Романа Григорчука 9 березня позмагається з "Ворсклою".

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