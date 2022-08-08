"Динамо" з Циганковим прибуло до Австрії на матч-відповідь зі "Штурмом" у Лізі чемпіонів: хто в заявці

Стала відома заявка київського "Динамо" на другий поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду найпрестижнішого клубного турніру Європи з австрійським "Штурмом".

Зазначимо, що у неділю, 7 серпня, перша команда "біло-синіх" вирушила до австрійського міста Грац. Цього ж дня вранці кияни провели тренування в Лодзі, а по обіді вирушили до аеропорту.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", до Австрії прибули 25 виконавців. У списку знайшлося місце й для лідера команди - Віктора Циганкова. Зазначимо, що 24-річний півзахисник отримав пошкодження на передматчевій розминці першої гри, і зрештою пропустив матч.

До вашої уваги повна заявка українського клубу на матч-відповідь із "Штурмом":

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кенджера, Антон Боль;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик;

Нападники: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

У першому матчі "Динамо" мінімально здолало віцечемпіонів Австрії із рахунком 1:0 . Переможний м'яч забив Караваєв, який замінив саме травмованого Циганкова;

. Переможний м'яч забив Караваєв, який замінив саме травмованого Циганкова; Матч-відповідь між киянами та австрійцями розпочнеться 9 серпня о 21:30 за Києвом на стадіоні "Меркур-Арена" у Граці. Текстова онлайн-трансляція цієї гри буде доступна на ТСН Проспорт.

Нагадаємо, що переможець протистояння "Динамо" – "Штурм" зіграє з переможцем пари "Бенфіка" – Мітьюлланд у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.