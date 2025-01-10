"Динамо" з двома незабитими пенальті програло перший спаринг на зборах у Туреччині (відео)

Київське "Динамо" програло німецькому "Магдебургу" в першому товариському матчі на зимових тренувальних зборах у Туреччині. Зустріч завершилася з рахунком з рахунком 1:3 .

Єдиний гол у складі "біло-синіх" на 87-й хвилині забив Віталій Буяльський. До цього команда Олександра Шовковського тричі пропустила від суперника.

Зазначимо, що упродовж поєдинку кияни двічі не реалізували пенальті. На 28-й хвилині Микола Шапаренко не зміг переграти голкіпера, а на 71-й хвилині це також не вдалося зробити Буяльському.

Повне відео матчу "Динамо" – "Магдебург"

Зазначимо, що свій наступний контрольний поєдинок "Динамо" проведе у неділю, 12 січня, проти румунського клубу ФКСБ.

Кияни вирушили на зимову паузу в статусі лідера української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Біло-сині" (43 очки) на 5 балів випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів – "Шахтар", який має матч у запасі.

У першому матчі "весняної" частини УПЛ кияни приймуть "Карпати". Базова дата поєдинків 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого.

Перед поновленням УПЛ на "Динамо" чекають заключні поєдинки основного раунду Ліги Європи: 21 січня "біло-сині" зіграють з турецьким "Галатасараєм", а 30 січня протистоятимуть латвійському РФШ. Ці матчі вже не матимуть для киян турнірного значення, адже вони достроково втратили шанси на вихід до плейоф після шести поразок поспіль.

Після шести турів київський клуб посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Динамо" залишається єдиним учасником турніру, який досі не набрав жодного очка.

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