"Динамо" з голом і асистами Ярмоленка знищило суперника в другому матчі на зборах (відео)

Капітан збірної України яскраво провів дебютний поєдинок за "біло-синіх" після свого повернення.

Київське "Динамо" розгромило австрійський "Вольфсбергер" у другому спарингу на навчально-тренувальному зборі в Австрії. Контрольний матч завершився з рахунком 8:0 .

Одним з героїв зустрічі став півзахисник Андрій Ярмоленко, який у червні повернувся до столичного клубу.

Капітан збірної України забив свій перший гол після повернення до "Динамо", а також записав на свій рахунок дві результативні передачі.

Відео гола Ярмоленка

Дублями у складі "біло-синіх" відзначилися Беніто і Владислав Кабаєв. Ще по голу забили Богдан Лєднєв, Володимир Шепелєв і Віталій Буяльський.

Огляд матчу

Додамо, що в першому поєдинку на австрійських зборах команда Мірчі Луческу перемогла бухарестське "Динамо" (4:1). Далі кияни зіграють товариські матчі зі швейцарським "Янг Бойз" (12 липня), кіпрським "Арісом" (16 липня) та саудівським "Аль-Хілялем" (19 липня).

"Динамо" завершило сезон УПЛ-2022/23 на четвертому місці та зіграє в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії відбудеться 24 липня, а матчі – 10-го і 17 серпня.

Сезон УПЛ-2023/24 стартує 29 липня. У першому турі нового розіграшу чемпіонату України кияни зустрінуться з "Минаєм".

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