"Динамо" з голом Ярмоленка у меншості програло "Чорноморцю" в результативному матчі УПЛ

"Динамо" поступилося "Чорноморцю" у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Видовищний поєдинок в Одесі завершився з рахунком 3:2 .

Перший тайм зустрічі виграли "моряки". На 20-й хвилині господарі поля вийшли вперед завдяки влучному удару Артура Авагімяна.

"Біло-сині" змогли відновити паритет на старті другого тайму – Андрій Ярмоленко на 48-й хвилині точно пробив у ближній кут після передачі Миколи Шапаренка.

Зазначимо, що для Ярмоленка це перший забитий м'яч з гри після повернення до "Динамо". Раніше 33-річний вінгер двічі відзначався з пенальті.

Проте вже за п'ять хвилин підопічні Романа Григорчука знову повели в рахунку – після помилки оборони киян Андрій Штогрин увійшов до штрафного майданчика і з двох спроб переграв воротаря "Динамо" Руслана Нещерета.

На 61-й хвилині команда Мірчі Луческу вдруге за матч відігралася. Владислав Ванат після сольного проходу віддав у центр штрафного на Сергія Сидорчука, а той низом відправив м'яч у дальній кут.

На 83-й хвилині "Динамо" залишилося в меншості – Олександр Сирота руками зупинив Самсона Ієде на чужій половині поля та отримав другу жовту картку.

Одесити скористалися чисельною перевагою і в компенсований час вирвали перемогу – Ієде забив у порожні ворота після передачі Олександра Васильєва.

Після цієї поразки "Динамо" з 6 очками посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 9 балами піднявся на другу позицію.

Матч "Динамо" в наступному турі УПЛ проти "Вереса" перенесено через участь киян у єврокубках. Своєю чергою, "моряки" 27 серпня зустрінуться з "Ворсклою".

Нагадаємо, вже у четвер, 24 серпня, "Динамо" зіграє з турецьким "Бешикташем" у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

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