"Динамо" за десять хвилин розбило "Чорноморець" та вийшло в лідери УПЛ

"Динамо" за десять хвилин розбило "Чорноморець" та вийшло в лідери УПЛ

І це перед відповідальною грою в Лізі чемпіонів.

Київське "Динамо" в рамках матчу-відкриття 15-го туру української Прем'єр-ліги розгромило одеський "Чорноморець" із рахунком 6:1 .

Усі питання щодо переможця цієї дуелі були вирішені ще в першій половині зустрічі, коли від 27 до 37 хвилини колектив Мірчи Луческу відправив у ворота суперника три "сухих" голи. Забитими м'ячами за "біло-синіх" відзначилися Віталій Буяльський та Вітіньо (дубль).

Утім, піти на перерву з розгромним рахунком футболістам "Динамо" не вдалося, адже за хвилину до кінця першого тайму одесити один м'яч відіграли - його автором став Євген Ісаєнко, права якого належать саме "Динамо". Цікаво, що перед грою Луческу дозволив орендованим гравцям зіграти проти його колективу. Тож, із перших хвилин вийшли одразу троє футболістів "моряків", контрактами яких володіє "Динамо".

Не встиг розпочатися другий тайм, як "Динамо" знову довело перевагу в три м'ячі - Денис Гармаш на 48 хвилині яскравим ударом з-за меж штрафного зробив рахунок на табло 4:1.

На 52 хвилині номінальні гості (матч відбувався в Києві) отримали право на пенальті. Головний суддя цілих шість хвилин переглядав VAR, але все ж призначив одинадцятиметровий удар, який реалізував Буяльський. Зазначимо, що в другій 45-хвилині на полі з'явилися ще двоє гравців "Чорноморця", які належать "Динамо" - Мохамед Кадірі та Богдан Білошевський.

Крапку в побиття одеситів поставив Владислав Кулач, який на 82 хвилині вдало замкнув головою навіс від Карлоса де Пени. Для Кулача це взяття воріт стало першим у футболці столичного клубу.