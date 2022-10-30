"Динамо" за дві хвилини розібралося з "Кривбасом" в УПЛ – Циганков не забив пенальті

Команда Мірчі Луческу нарешті перервала тривалу безвиграшну серію.
Київське "Динамо" обіграло криворізький "Кривбас" в рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1.
"Біло-сині" забезпечили собі перемогу завдяки ударній двохвилинці в середині першого тайму. Спершу на 20-й хвилині Владислав Ванат відзначився після ефектного сольного проходу.
А вже в наступній атаці 20-річний форвард додав до забитого гола ще й асист – швидку контратаку киян ударом у нижній кут завершив Віталій Буяльський.
Під завісу першої половини зустрічі підопічні Юрія Вернидуба змогли відквитати один м'яч – Роман Дебелко з меж штрафного розстріляв ворота Руслана Нещерета після прострілу з правого флангу.
Проте після перерви "Динамо" доклало зусиль, щоб розвинути свій успіх. На 57-й хвилині Віктора Циганкова збили біля лівого кута воротарського майданчика, але сам постраждалий не реалізував пенальті – Богдан Сарнавський відбив удар лідера "біло-синіх" з одинадцятиметрової позначки.
Однак уникнути третього пропущеного м'яча криворіжцям все ж не вдалося. На 59-й хвилині Буяльського забули в центрі чужого штрафного, а той не змарнував нагоди оформити дубль.
Таким чином, "Динамо" перервало серію з чотирьох матчів без перемог. Раніше кияни програли "Ренну" та "Шахтарю", а також зіграли внічию з "Ворсклою" та АЕКом з Ларнаки.
- "Динамо" з 13 очками піднялося на сьоме місце в таблиці УПЛ. "Кривбас" з 6 балами залишився на 13-й сходинці.
- У наступному турі кияни зіграють з "Чорноморцем", а криворіжці зустрінуться з "Рухом". Матчі відбудуться 6 листопада.
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