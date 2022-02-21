"Динамо" за дві хвилини здобуло вольову перемогу в заключному зимовому спарингу: відео голів

"Динамо" за дві хвилини здобуло вольову перемогу в заключному зимовому спарингу: відео голів

"Біло-сині" завершили підготовку до весняної частини сезону.

Київське "Динамо" обіграло латвійський клуб РФШ в останньому контрольному матчі на третьому навчально-тренувальному зборі в Туреччині - 2:1 .

Пропустивши в першому таймі, підопічні Мірчі Луческу відповіли двома голами після перерви. Причому обидва м'ячі "біло-сині" забили протягом двох хвилин. На 65-й хвилині рахунок зрівняв Владислав Ванат.

А вже на 67-й хвилині Микола Шапаренко відзначився голом, який у підсумку і став переможним.

Додамо, що раніше на третьому зборі кияни розбили лідера другого дивізіону Чемпіонату Сербії - "Інджію" (4:0), розгромили одного з лідерів казахстанської Прем'єр-ліги - "Кайрат" (4:0), впевнено перемогли латвійську "Валмієру" (2:0) та зіграли внічию з узбецьким "Пахтакором" (0:0).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець". Початок поєдинку - о 14:00.

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