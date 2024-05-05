"Динамо" за тайм знищило "Колос" і продовжило чемпіонську боротьбу з "Шахтарем" в УПЛ (відео)

"Динамо" розгромило "Колос" у домашньому матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 5:0 .

Усі голи "біло-сині" забили в другому таймі. На 48-й хвилині захисник гостей Валерій Бондаренко коліном зрізав м'яч у власні ворота після подачі штрафного з правого флангу від Миколи Шапаренка, яку зачепив головою Андрій Ярмоленко.

На 51-й хвилині перевагу киян збільшив Ярмоленко, а ще через хвилину Віталій Буяльський зробив рахунок розгромним.

Цим усе не обмежилося. До фінального свистка команда Олександра Шовковського ще двічі вразила ворота ковалівців. На 68-й хвилині відзначився Владислав Кабаєв, а ще через три хвилини підсумковий рахунок гри встановив Назар Волошин.

Огляд матчу "Динамо" – "Колос"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Динамо" (63 бали) продовжує посідати друге місце в УПЛ і скоротило відставання від лідера "Шахтаря" до одного очка, але "гірники" мають гру в запасі. "Колос" (29 пунктів) залишився на дев'ятій позиції.

У наступному турі УПЛ "біло-сині" 11 травня зійдуться з "Шахтарем", а команда з Ковалівки 9 травня прийме "Зорю".

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