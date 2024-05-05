"Динамо" за тайм знищило "Колос" і продовжило чемпіонську боротьбу з "Шахтарем" в УПЛ (відео)

Команда Олександра Шовковського забила ковалівцям п'ять "сухих" м'ячів у другій половині матчу.
"Динамо" розгромило "Колос" у домашньому матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 5:0.
Усі голи "біло-сині" забили в другому таймі. На 48-й хвилині захисник гостей Валерій Бондаренко коліном зрізав м'яч у власні ворота після подачі штрафного з правого флангу від Миколи Шапаренка, яку зачепив головою Андрій Ярмоленко.
На 51-й хвилині перевагу киян збільшив Ярмоленко, а ще через хвилину Віталій Буяльський зробив рахунок розгромним.
Цим усе не обмежилося. До фінального свистка команда Олександра Шовковського ще двічі вразила ворота ковалівців. На 68-й хвилині відзначився Владислав Кабаєв, а ще через три хвилини підсумковий рахунок гри встановив Назар Волошин.
Огляд матчу "Динамо" – "Колос"
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Динамо" (63 бали) продовжує посідати друге місце в УПЛ і скоротило відставання від лідера "Шахтаря" до одного очка, але "гірники" мають гру в запасі. "Колос" (29 пунктів) залишився на дев'ятій позиції.
У наступному турі УПЛ "біло-сині" 11 травня зійдуться з "Шахтарем", а команда з Ковалівки 9 травня прийме "Зорю".
Читайте також:
"Полісся" у більшості не втримало перемогу над "Зорею" та залишилось поза зоною єврокубків (відео)
"Металіст 1925" подужав "Ворсклу" в гольовій перестрілці та залишив зону прямого вильоту з УПЛ (відео)
"Оболонь" здолала ЛНЗ і поліпшила свої шанси на збереження прописки в УПЛ (відео)