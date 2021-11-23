"Динамо" забило "Баварії" на засніженому "Олімпійському", але програло через супергол Левандовського (відео)

"Динамо" забило "Баварії" на засніженому "Олімпійському", але програло через супергол Левандовського (відео)

Команда Мірчі Луческу дала бій чемпіону Німеччини в домашньому поєдинку Ліги чемпіонів.

Київське "Динамо" поступилося мюнхенській "Баварії" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на НСК "Олімпійський" в столиці України завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 1:2 .

Команда Юліана Нагельсмана зуміла вийти вперед на 14-й хвилині. Один з головних предентендів на "Золотий м'яч" Роберт Левандовські забив розкішний м'яч у падінні через себе. Воротар киян Георгій Бущан не дотягнувся до м'яча, який відскочив від засніженого газону після удару польського форварда.

На 29-й хвилині підопічні Мірчі Луческу ледь не зрівняли рахунок завдяки курйозній помилці зіркового воротаря суперників. Леон Горецка у власному штрафному вставив ногу і завадив Віктору Циганкову вийти один на один з Мануелем Ноєром, але німецький голкіпер махнув повз м'яч і той влучив у стійку.

Наприкінці першого тайму мюнхенці подвоїли перевагу в рахунку. Корентен Толіссо подав до штрафного майданчика, Томас Мюллер у стрибку пропустив м'яч між ніг, а Кінгслі Коман з гострого кута точно пробив під поперечину.

На самому початку другої половини зустрічі кияни створили вбивчий супермомент, але не реалізували його. Микола Шапаренко отримав м'яч у декількох метрах від воріт Ноєра, але після удару футболіста "Динамо" та рикошету голкіпер "Баварії" здійснив сейв. Шапаренко на добиванні зобов'язаний був розстрілювати порожні ворота, але став пасувати на Дениса Гармаша, чим дозволив Ноєру перехопити м'яч.

На 70-й хвилині "Динамо" все ж скоротило відставання в рахунку, забивши свій перший гол у нинішному сезоні Ліги чемпіонів. Денис Гармаш пробив поміж ніг Ноєру після чудової комбінації "біло-синіх" і останньої передачі Віктора Циганкова.

Наприкінці поєдинку "біло-сині" змогли влаштувати щось схоже на штурм воріт Ноєра, але удар головою від Вітінью та постріл Циганкова з 25 метрів не виявилися результативними. Чемпіон України дав гідний бій мюнхенському гранду, але за очки зачепитися, на жаль, не вдалося.

Відеоогляд поєдинку