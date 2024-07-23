"Динамо" забило шість голів та яскраво знищило "Партизан" у кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

Команда Олександра Шовковського забезпечила собі комфортний гандикап перед матчем-відповіді у Белграді.

Київське "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у першому поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на "Арені Люблін" у польському Любліні завершилася з рахунком 6:2 .

Сербський клуб вийшов вперед на 22-й хвилині матчу – Сальданья реалізував пенальті, який арбітр призначив після перегляду відеоповтору (VAR) за фол Олександра Караваєва у власному штрафному майданчику.

Однак наприкінці першого таймі "біло-сині" перевернули перебіг протистояння, тричі забивши у ворота суперника упродовж шести хвилин. На 40-й хвилині Микола Шапаренко зрівняв рахунок ударом у верхній ближній кут після передачі Владислава Кабаєва.

А вже на 43-й хвилині Володимир Бражко вивів "біло-синіх" вперед, з-за меж штрафного пострілом від газону точно пробивши у дальній кут.

Перед самою перервою, на 45+1-й хвилині, команда Олександра Шовковського забила третій гол у ворота "Партизана" –Караваєв з правого флангу штрафного рикошетом від захисника сербського клубу відправив м'яч у дальній кут.

На старті другого тайму кияни зробили рахунок розгромним. На 55-й хвилині Кабаєв протягнув м'яч до чужого карного майданчика та пробив у лівий нижній кут.

На 66-й хвилині "Партизан" відіграв один м'яч – Сальданья заштовхав м'яч до сітки воріт Георгія Бущана після скидання головою від Зубайру Ібрагіма з лівого флангу штрафного.

Але потім "Динамо" поставило масну крапку в цьому матчі. На 83-й хвилині Денис Попов розстріляв порожні ворота після пасу від Назара Волошина, а на 90+2-й хвилині Олександр Піхальонок забив шостий м'яч у ворота сербської команди.

Огляд матчу "Динамо" – "Партизан"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Динамо" та "Партизаном" відбудеться у середу, 31 липня, у Белграді. Початок – о 21:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

Нагадаємо, "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед матчем з "Партизаном" через участь сербського клубу у товариському турнірі в Москві на початку липня цього року.

Читайте також:

Ірак – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч футбольного турніру Олімпіади-2024

Присудили технічні поразки: УЄФА виключив "Дніпро-1" з Ліги конференцій

Визначився суперник збірної України у півфіналі юнацького Євро-2024 з футболу