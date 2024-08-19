Динамо – Зальцбург: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 21 серпня, київське "Динамо" зіграє з австрійським "Зальцбургом" у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Команда Олександра Шовковського у статусі срібного призера УПЛ стартувала в новому євросезоні з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де розтрощила сербський "Партизан" з рахунком 9:2 за сумою двох матчів. У номінально домашній грі "Динамо" знищило белградський клуб з рахунком 6:2, а потім на виїзді розбило суперника з рахунком 3:0.

У третьому раунді відбору ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першому матчі в Любліні "біло-сині" на останніх секундах втратили перемогу (1:1), але потім у поєдинку-відповіді у Глазго обіграли суперника з рахунком 2:0.

"Зальцбург" минулого сезону здобув "срібло" чемпіонату Австрії та отримав право стартувати з 3-го раунду кваліфікації ЛЧ, де виявився сильнішим за нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).

Де дивитися матч Динамо – Зальцбург

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Прогнози букмекерів на матч Динамо – Зальцбург

На думку букмекерів, зовсім незначним фаворитом поєдинку є віцечемпіон Австрії. На перемогу "Зальцбурга" можна поставити з коефіцієнтом 2,52. Нічия – 3,65. Виграш "Динамо" – 2,79.

Також вище оцінюються шанси австрійського клубу вийти переможцем з двоматчевої дуелі – 1,53. Коефіцієнт на підсумковий успіх киян дорівнює 2,52.

Матч-відповідь між клубами відбудеться у вівторок, 27 серпня, в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння отримає путівку до основної стадії Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, виступатиме в Лізі Європи.

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