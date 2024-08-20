Динамо – Зальцбург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 21 серпня, київське "Динамо" зіграє з австрійським "Зальцбургом" у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між клубами відбудеться у вівторок, 27 серпня, в австрійському Зальцбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння отримає путівку до основної стадії Ліги чемпіонів, а команда, яка програє, виступатиме в Лізі Європи.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Динамо" – "Зальцбург".