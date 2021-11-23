"Динамо" залишилося без євровесни: "Бенфіка" з Яремчуком зупинила "Барселону" в Лізі чемпіонів

"Динамо" залишилося без євровесни: "Бенфіка" з Яремчуком зупинила "Барселону" в Лізі чемпіонів

Команда Мірчі Луческу офіційно вилетіла з єврокубків після результату на "Камп Ноу".

"Барселона" та "Бенфіка" зіграли внічию ( 0:0 ) у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Це поставило хрест на сподіваннях київського "Динамо" продовжити виступи в єврокубках навесні.

Зазначимо, що український форвард лісабонського клубу Роман Яремчук вийшов на поле в стартовому складі та був замінений на 59-й хвилині.

Становище в групі E після п'ятого туру: "Баварія" (15 очок), "Барселона" (7), "Бенфіка" (5), "Динамо" (1). Таким чином, київський клуб, який сьогодні з боєм вдома програв "Баварії" (1:2), втратив всі шанси пробитися до плейоф як Ліги чемпіонів, так і Ліги Європи.

Поєдинки заключного шостого туру в квартеті E заплановано на 8 грудня: "Бенфіка" - "Динамо", "Баварія" - "Барселона".