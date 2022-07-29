"Динамо" залишив зірковий легіонер, який допомагав ЗСУ: Суркіс прокоментував його відхід

Відхід 28-річного футболіста підтвердив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

"Вербич поїхав. Він ухвалив для себе таке рішення. Ми не дуже цьому чинили спротив. У нас є молоді хлопці і ми будемо давати їм дорогу. І Містер сказав йому такі теплі слова на прощання: "Я нікому не гарантую місце в складі, тобі 28 років, це твоє право".

Він поїхав, ми його відпустили. Вербич дуже багато зробив для команди, але останні роки, ви знаєте, що його переслідували травми і він перебував не в тих кондиціях, які потрібні сьогодні "Динамо". У нас є молоді і талановиті хлопці", - сказав Суркіс в програми Циганик Live.

Через повномасштабне російське вторгення до України другу половину минулого сезону Вербич відіграв на правах оренди за варшавську "Легію". Влітку словенець повернувся до київського клубу для підготовки до нового сезону, однак, як бачимо, зовсім не надовго.

За інформацією ЗМІ, наступним клубом Вербича стане грецький "Панатінаїкос". Беньямін вже прибув до Греції для підписання контракту.

Додамо, що Вербич активно допомагає українській армії під час війни з Росією. Раніше словенець придбав для ЗСУ дрон із тепловізором та відправив до України партію бронежилетів.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, київське "Динамо" проведе благодійний товариський поєдинок з англійським "Евертоном". Початок гри - о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція матчу доступна на нашому сайті.

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