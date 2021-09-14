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"Динамо" завдало нищівної поразки "Бенфіці" в матчі Юнацької Ліги УЄФА

"Динамо" завдало нищівної поразки "Бенфіці" в матчі Юнацької Ліги УЄФА

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"Динамо" завдало нищівної поразки "Бенфіці" в матчі Юнацької Ліги УЄФА

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Старт "біло-синіх" у турнірі вийшов надупевненим.

Київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу над лісабонською "Бенфікою" в матчі стартового туру Юнацької Ліги УЄФА. Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Автором першого гола у грі вже на 9-й хвилині став Антон Боль. Другий м'яч, реалізувавши пенальті, вже після перерви забив Володимир Бражко.

Розгромний рахунок на табло встановив Назар Волошин. Крапку в матчі на 81-й хвилині поставив сенегалець Самба Діалло.

  • В іншому матчі групи E зустрічаються "Барселона" і "Баварія". Після першого тайму "синьо-гранатові" виграють з рахунком 1:0.
  • Наступний матч турніру "Динамо" зіграє 29 вересня в гостях з "Баварією".
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