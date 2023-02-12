"Динамо" завдяки голам юних талантів здобуло чергову перемогу на зимових зборах (відео)

Київське "Динамо" у восьмому контрольному поєдинку на тренувальному зборі в Туреччині обіграло "Політехніку" (Ясси, Румунія) з рахунком 2:0 .

Перемогу "біло-синім" принесли голи юних вихованців клубу. На 32-й хвилині киян вивів уперед 19-річний форвард Назар Волошин.

У другому таймі український клуб закріпив свою перевагу. На 65-й хвилині точним ударом відзначився 18-річний півзахисник Антон Царенко.

Для "Динамо" ця перемога стала п'ятою поспіль на зборах у Туреччині. Раніше команда Мірчі Луческу розгромила румунську "Унірю Деж" (5:1), обіграла данський "Вайле" (2:0), здолала північномакедонську "Шкендію" (1:0) та розбила північномакедонський "Сілекс" (4:0).

Перед цим кияни розгромно програли віденському "Рапіду" (0:4), поступилися словенському "Марибору" (0:2) та зіграли внічию з австрійською "Аустрією Лустенау" (2:2).

Наступні два спаринги "Динамо" проведе з латвійськими клубами. 17 лютого кияни зіграють з "Лієпаєю", а 20 лютого зустрінуться зі "Сконто". Початок обох матчів – о 16:00 за київським часом.

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем". Гра відбудеться у суботу, 4 березня. Початок – о 13:00.

Читайте також:

Зимове міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

Заробив пенальті: Малиновський допоміг "Марселю" здобути перемогу та наблизитися до ПСЖ (відео)

Історичне досягнення Луніна: "Реал" у шаленій гольовій перестрілці виграв Клубний чемпіонат світу