"Динамо" завершило сезон перемогою над "Рухом" і не пустило львів'ян до єврокубків (відео)

"Динамо" обіграло "Рух" у матчі заключного, 30-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:2 .

Усі голи в цій зустрічі було забито в другому таймі. На 52-й хвилині киян вивів уперед Самба Діалло.

Львівський клуб відігрався на 63-й хвилині зусиллями Романа Дідика. Але підопічні Олександра Шовковського змогли вирвати перемогу – на 77-й хвилині забив Антон Царенко.

Огляд матчу "Рух" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

"Динамо" (69 очок) фінішувало на другому місці в УПЛ і наступного сезону зіграє у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів.

"Рух" (49 балів) посів шосту позицію та пролетів повз єврокубки, програвши "Дніпру-1" (52) та "Поліссю" (50) заочну боротьбу за путівку до Ліги конференцій.

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