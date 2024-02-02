"Динамо" зазнало поразки в четвертому контрольному матчі на зборах у Туреччині (відео)

У п'ятницю, 2 лютого, київське "Динамо" провело свій четвертий товариський матч на зимових навчально-тренувальних зборах у Туреччині. "Біло-сині" програли болгарському "Левські" з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі болгарський клуб забив у першому таймі – на 22-й хвилині результативного удару завдав форвард Патрік-Габріель Галчев.

Повне відео матчу "Динамо" – "Левські"

Зазначимо, що у попередніх спарингах на турецьких зборах "Динамо" поступилося косовському клубу "Балкані" (0:2), програло польській "Легії" з Варшави (1:3) та здобуло розгромну перемогу над "Пахтакором" з Узбекистану (5:1).

Наступний товариський матч "Динамо" проведе у четвер, 8 лютого, проти латвійської "Лієпаї".

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

Після зимової паузи турнір поновиться 24 лютого (базова дата): у 18-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925".

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