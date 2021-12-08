"Динамо" зазнало поразки в останньому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА

"Біло-сині" поступилися молодіжній команді "Бенфіки".

В рамках заключного туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА "Динамо" U-19 програло "Бенфіці" U-19 із рахунком 0:1

Єдиний гол поєдинку в кінці першого тайму забив Луїш Семеду. Морейра прострілив із лівого флангу, а Семеду з кількох метрів переправив м'яч під перекладину.

Завдяки цій перемозі португальський клуб зміг обійти киян та фінішувати на першому рядку у групі Е.

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"Біло-сині" вийшли з групи з другого місця, але тепер будуть змушені зіграти в 1/16 фіналу.

Додамо, що 8 грудня о 22:00 зіграють дорослі команди "Динамо" та "Бенфіки". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

