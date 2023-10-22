"Динамо" зазнало поразки від "Дніпра-1" у центральному матчі 11-го туру УПЛ (відео)

"Динамо" поступилося "Дніпру-1" у центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій грі дніпряни забили на старті першого тайму. На 13-й хвилині оборона "біло-синіх" провалилася, чим скористався Олексій Гуцуляк і, отримавши передачу від Олександра Філіппова, з меж штрафного майданчика низом відправив м'яч у лівий кут.

На 32-й хвилині підопічні Мірчі Луческу могли зрівняти рахунок. Олександр Сирота опинився першим на підбиранні після подачі зі штрафного та влучно пробив у дальній кут. Однак арбітр не зарахував цей гол, а після перегляду відеоповтору зафіксував офсайд у Володимира Бражка, який перебував на лінії польоту м'яча.

Тож на перерву команда Юрія Максимова пішла за мінімальної переваги в рахунку. У другому таймі динамівці більше атакували та намагалися врятуватися від поразки, але не змогли цього зробити.

Огляд матчу

Зазначимо, що "Динамо" зазнало другої поспіль поразки в УПЛ. Перед міжнародною паузою "біло-сині" у більшості програли "Поліссю" (2:3). Своєю чергою, дніпряни здобули четверту перемогу поспіль у вітчизняній першості.

Після цього матчу "Динамо" (15 очок) опустилося на сьоме місце в чемпіонаті України. Щоправда, команда Луческу має одразу три поєдинки в запасі.

"Дніпро-1" (18 балів) обійшов киян у турнірній таблиці та піднявся на шосту позицію. Підопічні Максимова мають дві гри у запасі.

У наступному турі УПЛ столичний клуб на виїзді зустрінеться з "Колосом", а дніпровський колектив у гостях зіграє з "Кривбасом". Обидва матчі відбудуться 28 жовтня.

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