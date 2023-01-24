"Динамо" зазнало розгромної поразки в першому матчі 2023 року

У вівторок, 24 січня, київське "Динамо" провело перший поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

Команда Мірчі Луческу розгромно програла найтитулованішому клубу Австрії – віденському "Рапіду". Товариський матч завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:4 .

На 13-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав Ілля Забарний, а потім за "Рапід" забили Брухшталлер (32', 48') і Мюллер (80').

Після поєдинку з "Рапідом" кияни запланували низку інших контрольних матчів.

Зокрема суперниками "Динамо" будуть словенський "Марибор" (28 січня), австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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