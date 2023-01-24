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"Динамо" зазнало розгромної поразки в першому матчі 2023 року

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Динамо" зазнало розгромної поразки в першому матчі 2023 року

Фото: ФК Динамо Київ

"Біло-сині" поступилися віденському "Рапіду" в спарингу.

У вівторок, 24 січня, київське "Динамо" провело перший поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.

Команда Мірчі Луческу розгромно програла найтитулованішому клубу Австрії – віденському "Рапіду". Товариський матч завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:4.

На 13-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав Ілля Забарний, а потім за "Рапід" забили Брухшталлер (32', 48') і Мюллер (80').

Після поєдинку з "Рапідом" кияни запланували низку інших контрольних матчів.

Зокрема суперниками "Динамо" будуть словенський "Марибор" (28 січня), австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).

  • Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.
  • Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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Дата публікації
Перегляди
2712
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