"Динамо" зазнало розгромної поразки в першому матчі 2023 року

"Біло-сині" поступилися віденському "Рапіду" в спарингу.
У вівторок, 24 січня, київське "Динамо" провело перший поєдинок на зимовому зборі в Туреччині.
Команда Мірчі Луческу розгромно програла найтитулованішому клубу Австрії – віденському "Рапіду". Товариський матч завершився поразкою "біло-синіх" з рахунком 0:4.
На 13-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав Ілля Забарний, а потім за "Рапід" забили Брухшталлер (32', 48') і Мюллер (80').
Після поєдинку з "Рапідом" кияни запланували низку інших контрольних матчів.
Зокрема суперниками "Динамо" будуть словенський "Марибор" (28 січня), австрійська "Аустрія Лустенау" (31 січня), болгарський "Лудогорець" (3 лютого) та північномакедонська "Шкендія" (6 лютого).
- Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.
- Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.
Читайте також:
Знайшли заміну Циганкову: "Динамо" повернуло з оренди свого вихованця
Із провальним легіонером та Супрягою: "Динамо" вирушило на тренувальний збір до Туреччини
Зимове міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ