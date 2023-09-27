"Динамо" зазнало сенсаційної поразки та вилетіло з Кубка України

Команда Мірчі Луческу не змогла пробитися до чвертьфіналу, програвши у столичному дербі.

"Динамо" поступилося "Оболоні" в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито у удругому таймі. На 57-й хвилині Сергій Суханов влучно пробив під праву стійку після передачі, яку віддав Ігор Краснопір. Перед цим Сергій Косовський у підкаті на правому фланзі атаки позбавив м'яча Володимира Бражка.

Для "біло-синіх" це був стартовий поєдинок у нинішньому розіграші національного кубка. Тоді як "пивовари" в рамках четвертого попереднього етапу (1/16 фіналу) обіграли друголіговий "Звягель" (1:0).

Додамо, що раніше до чвертьфіналу Кубка України також вийшли донецький "Шахтар", "Олександрія", "Вікторія" (Суми) та житомирське "Полісся".

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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