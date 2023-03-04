"Динамо" зазнало сенсаційної поразки в першому офіційному матчі 2023 року

Команда Мірчі Луческу не впоралася з "Інгульцем".

Київське "Динамо" сенсаційно поступилося петровському "Інгульцю" в рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Лобановського завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи гості забили в першому таймі. На 12-й хвилині рахунок відкрив Олександр Козак, а перед перервою перевагу "Інгульця" подвоїв Володимир Одарюк.

У другому таймі киянам не вдалося переламати перебіг поєдинку. За весь матч підопічні Мірчі Луческу завдали лише три удари у площину воріт проти чотирьох у суперника.

"Динамо" (30 очок) зилишилося на третьому місці в УПЛ. "Інгулець" (16 балів) піднявся на 11-ту сходинку.

У наступному турі "біло-сині" 12 березня зіграють із "зимовим" чемпіоном "Дніпром-1", а петровці днем раніше поміряються силами з "Металістом".

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