"Динамо" здійснило камбек та уникло третьої поспіль поразки на зборах у Туреччині

Київське "Динамо" зіграло внічию з австрійською "Аустрією Лустенау" в третьому поєдинку на зимовому зборі в Туреччині. Результативний матч завершився з рахунком 2:2 .

У першому таймі "біло-сині" пропустили двічі – представник елітного дивізіону Австрії забезпечив собі комфортний гандикап зусиллями Піуса Грабгера та Лукаса Фрідрікаса.

Однак після перерви кияни зуміли оформити камбек. На 52-й хвилині Денис Попов скоротив відставання у рахунку, а вже за вісім хвилині "Динамо" відігралося завдяки удару Костянтина Вівчаренка з-за меж штрафного майданчика.

Це був третій спаринг "Динамо" на турецьких зборах. Раніше команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4) та поступилися словенському "Марибору" (0:2).

Наступний товариський матч кияни зіграють 3 лютого проти житомирського "Полісся". 6 лютого "біло-сині" зустрінуться з північномакедонською "Шкендією". Поєдинок з болгарським "Лудогорцем", який був запланований на 3 лютого, скасували.

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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