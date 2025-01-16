"Динамо" здобуло другу перемогу на зимових зборах у Туреччині (відео)

Київське "Динамо" перемогло словенський "Марибор" у четвертому товариському матчі на зимових тренувальних зборах у Туреччині. Зустріч у місті Белек завершилася з рахунком 0:2 .

Кияни могли відкривати рахунок на 25-й хвилині, але Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті.

Утім, ще до перерви підопічні Олександра Шовковського двічі вразили ворота суперника. На 31-й і 36-й хвилинах відповідно відзначилися Едуардо Герреро та Максим Брагару.

У другому таймі голів забито не було, тож "біло-сині" втримали переможний рахунок до фінального свистка.

Повне відео матчу "Марибор" – "Динамо"

У попередніх контрольних матчах зимових зборів "Динамо" програло німецькому "Магдебургу" (1:3), здобуло перемогу над румунським ФКСБ (2:1) та вирвало нічию проти польського "Відзева" (1:1).

Сьогодні ввечері "Динамо" проведе заключний товариський поєдинок на зборах у Туреччині. О 16:00 за київським часом "біло-сині" зустрінуться з болгарським ЦСКА 1948.

Вже у вівторок, 21 січня, "Динамо" зіграє перший офіційний матч 2025 року. Кияни позмагаються з турецьким "Галатасараєм" у рамках сьомого туру основного етапу Ліги Європи. Після цього, 30 січня, команда Шовковського завершить свою єврокубкову кампанію поєдинком з латвійським клубом РФШ.

Ці матчі вже не матимуть для киян турнірного значення, адже вони достроково втратили шанси на вихід до плейоф Ліги Європи після шести поразок поспіль. Наразі "Динамо" посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи та залишається єдиним учасником турніру, який досі не набрав жодного очка.

Нагадаємо, кияни вирушили на зимову паузу в статусі лідера української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Біло-сині" (43 очки) на 5 балів випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів – "Шахтар", який має матч у запасі.

У першому матчі "весняної" частини УПЛ кияни приймуть "Карпати". Базова дата поєдинків 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого.

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