"Динамо" здобуло другу поспіль розгромну перемогу на заключному зимовому зборі (відео)

Команда Мірчі Луческу не помітила "Кайрат".

Київське "Динамо" в другому контрольному матчі на третьому, заключному, навчально-тренувальному зборі в Туреччині розбило одного з лідерів казахстанської Прем'єр-ліги - "Кайрат".

Спаринг на на арені Mardan Stadium завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 4:0 .

На 7-й хвилині кияни вийшли вперед завдяки автоголу суперника. Це був єдиний м'яч у першому таймі. А от після перерви чемпіон України відзначився ще трьома голами.

На 63-й хвилині перевагу "Динамо подвоїв захисник Олександр Сирота. На 74-й хвилині лідер "біло-синіх" Віктор Циганков довів справу до розгрому.

А на 85-й хвилині нападник киян Владислав Кулач поставив крапку в цьому поєдинку.

Заначимо, що для "Динамо" це друга поспіль розгромна перемога на заключному зимовому зборі. 13 лютого кияни розбили лідера другого дивізіону Чемпіонату Сербії - "Інджію" (4:0).

Загалом на третьому зборі кияни планують провести п'ять товариських матчів. Підопічні Луческу завершать підготовку до весняної частини сезону 22 лютого.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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