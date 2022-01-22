"Динамо" здобуло другу поспіль розгромну перемогу на зборі в Іспанії: відео голів

Підопічні Луческу знищили люксембурзький "Расінг Уніон".
Київське "Динамо" провело другий поєдинок у новому році. На зборах в Іспанії "біло-сині" розгромили люксембурзький "Расінг Уніон" з рахунком 4:0.
На 23-й хвилині Владислав Кулач вивів український клуб уперед.
На 35-й хвилині Беньямін Вербич подвоїв перевагу "біло-синіх".
Через дві хвилини Віктор Циганков відправив третій м'яч у ворота суперників.
Після перерви кияни забили ще один гол. Його автором на 64-й хвилині став Володимир Бражко.
У дебютному матчі на зборах в Іспанії підопічні Мірчі Луческу розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" з рахунком 4:0.
Далі на киян чекають ще два спаринги першого збору, в яких суперниками динамівців будуть іспанський "Реал Мурсія" (25 січня) та норвезький "Буде-Глімт" (27 січня).
- "Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці, відставши від "Шахтаря" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".
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