"Динамо" здобуло другу поспіль розгромну перемогу на зборі в Іспанії: відео голів

"Динамо" здобуло другу поспіль розгромну перемогу на зборі в Іспанії: відео голів

Підопічні Луческу знищили люксембурзький "Расінг Уніон".

Київське "Динамо" провело другий поєдинок у новому році. На зборах в Іспанії "біло-сині" розгромили люксембурзький "Расінг Уніон" з рахунком 4:0.

На 23-й хвилині Владислав Кулач вивів український клуб уперед.

На 35-й хвилині Беньямін Вербич подвоїв перевагу "біло-синіх".

Через дві хвилини Віктор Циганков відправив третій м'яч у ворота суперників.

Після перерви кияни забили ще один гол. Його автором на 64-й хвилині став Володимир Бражко.

У дебютному матчі на зборах в Іспанії підопічні Мірчі Луческу розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" з рахунком 4:0.

Далі на киян чекають ще два спаринги першого збору, в яких суперниками динамівців будуть іспанський "Реал Мурсія" (25 січня) та норвезький "Буде-Глімт" (27 січня).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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