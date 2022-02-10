"Динамо" здобуло нищівну перемогу в заключному спарингу турецького збору (відео)

"Біло-сині" на класі розібралися з боснійським клубом.

У четвер, 10 лютого, київське "Динамо" провело заключний контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Команда Мірчі Луческу розгромила дворазового чемпіона Боснії та Герцеговини "Широкі Брієг" з рахунком 4:1.

У першому таймі чемпіон України двічі вразив ворота суперника. На 16-й хвилині пенальті реалізував Микола Шапаренко, а на 35-й Денис Гармаш зміцнив перевагу киян.

На початку другої половини зустрічі Владислав Ванат зробив рахунок розгромним. На 68-й хвилині боснійці відіграли один м'яч, реалізувавши пенальті.

Проте останнє слово в поєдинку було за "біло-синіми" - на 81-й хвилині Шапаренко оформив дубль.

Для чемпіона України ця перемога стала вже п'ятою в рамках турецького збору. Раніше "біло-сині" розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1), обіграли сербський клуб "Чукарички" (3:2), зіграли внічию з болгарським "Левські" (1:1), здолали чорногорський "Рудар" (1:0) та обіграли "Динамо" Тбілісі (1:0).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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