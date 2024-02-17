"Динамо" здобуло перемогу в заключному матчі на турецьких зборах (відео)

Київське "Динамо" у своєму останньому спарингу на зимових тренувальних зборах у Туреччині перемогло молдовський "Шериф" з рахунком 2:0 .

Обидва голи підопічні Олександра Шовковського забили після перерви. На 58-й хвилині рахунок у матчі відкрив Віталій Буяльський, а на 80-й хвилині відзначився Назар Волошин.

Огляд матчу "Динамо" – "Шериф"

У попередніх спарингах на турецьких зборах "Динамо" поступилося косовському клубу "Балкані" (0:2), програло польській "Легії" з Варшави (1:3), здобуло розгромну перемогу над "Пахтакором" з Узбекистану (5:1), зазнало поразки від болгарського "Левські" (0:1), розтрощило латвійську "Лієпаю" (5:2), зіграло внічию з північномакедонською "Шкендією" (1:1), здолало латвійський РФШ (1:0), розписало нічию з грузинським "Динамо" Тбілісі (0:0) та зіграло внічию з молдовським "Петрокубом" (1:1).

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

У першому офіційному матчі після зимової паузи "Динамо" 25 лютого у 18-му турі УПЛ зіграє проти "Металіста 1925".

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