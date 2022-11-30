"Динамо" здобуло розгромну перемогу в останньому матчі 2022 року та увірвалося до топ-3 УПЛ

Команда Мірчі Луческу в перенесеному матчі розібралася з харківським клубом.

Київське "Динамо" розбило харківський "Металіст" у перенесеному матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валері Лобановського завершився з рахунком 3:0 .

"Біло-сині" ударно провели перший тайм, двічі розписавшись у воротах суперника. На 20-й хвилині Віталій Буяльський забив красивим ударом зі штрафного у воротарський кут.

А ще за дев'ять хвилин Буяльський виступив у ролі асистента і допоміг відзначитися Владиславу Ванату.

У другому таймі кияни довели справу до розгрому. На 77-й хвилині остаточний рахунок у поєдинку встановив Віктор Циганков.

"Динамо" набрало 30 очок і піднялося на третє місце в УПЛ. "Металіст" з 16 балами залишився на десятій сходинці.

Наступний матч кияни проведуть вже після зимової паузи – на початку березня "біло-сині" зіграють з "Інгульцем". Своєю чергою, харків'яни розпочнуть наступний рік поєдинком проти "Руха".

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