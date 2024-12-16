"Динамо" здолало "Верес" у заключному матчі УПЛ 2024 року та зміцнило лідерство (відео)

"Біло-сині" вирушили на новорічну перерву в ранзі "зимового чемпіона".

"Динамо" перемогло "Верес" у домашньому матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Зустріч на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у заключному поєдинку УПЛ 2024 року кияни забили в першому таймі. На 23-й хвилині "біло-сині" вдало розіграли штрафний удар – Олександр Піхальонок віддав передачу на Віталія Буяльського, який знайшов у карному майданчику Владислава Ваната, а той влучно пробив у лівий кут.

Для Ваната цей гол став уже десятим у нинішньому розіграші УПЛ. 22-річний форвард одноосібно очолив бомбардирські перегони чемпіонату України.

Огляд матчу "Динамо" – "Верес"

Завдяки цій перемозі "Динамо" (43 очки) зміцнило своє лідерство в таблиці УПЛ. Команда Олександра Шовковського стала "зимовим чемпіоном", на 5 балів випередивши "Олександрію". Третю позицію посідає "Шахтар" (33 пункти), який має матч у запасі.

"Верес" після поразки від столичного клубу з 19 очками перебуває на 9-й сходинці в таблиці УПЛ.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після зимової паузи, кияни приймуть "Карпати", а рівненська команда на виїзді зустрінеться з "Кривбасом". Базова дата матчів 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого 2025 року.

Зазначимо, що перед поновленням УПЛ на "Динамо" чекають заключні поєдинки основного раунду Ліги Європи: 21 січня "біло-сині" зіграють з турецьким "Галатасараєм", а 30 січня протистоятимуть латвійському РФШ. Ці матчі вже не матимуть для киян турнірного значення, адже вони достроково втратили шанси на вихід до плейоф після шести поразок поспіль.

Після шести турів київський клуб посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Динамо" залишається єдиним учасником турніру, який досі не набрав жодного очка.

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