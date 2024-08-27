"Динамо" зіграло внічию проти "Зальцбурга" та не вийшло до основної стадії Ліги чемпіонів (відео)

Київське "Динамо" зіграло внічию з австрійським "Зальцбургом" у матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Ред Булл Арені" у місті Зальцбург завершився з рахунком 1:1 .

У першій зустрічі, яка відбулася тиждень тому в польському Любліні, "Динамо" програло віцечемпіону Австрії з рахунком 0:2. Тож зі старту другого матчу команда Олександра Шовковського великими силами стала атакувати, щоб відіграти це відставання.

"Зальцбург" цим скористався і на 12-й хвилині провів результативний контрвипад. Адам Дагім з правого флангу змістився в центр, увійшов до штрафного та пробив у ближній кут.

На 29-й хвилині "біло-сині" зрівняли рахунок у матчі. Тарас Михавко з власної половини поля виконав закидання на хід Владиславу Ванату, а той з меж штрафного відправив м'яч у дальній кут.

Підопічні Шовковського продовжили грати першим номером і намагалися створювати моменти біля воріт суперника, однак забити ще не вдалося.

Упродовж матчу кияни завдали 18 ударів проти 13 у господарів поля, але у площину воріт менше за суперника – 2:3. За очікуваними голами (xG) "біло-сині" мали зовсім незначну перевагу – 1,16 проти 0,99. Також "Динамо" більше володіло м'ячем – 55% на 45% та виконало 16 кутових, тоді як австрійська команда – сім.

Огляд матчу "Зальцбург" – "Динамо"

Таким чином, за сумою двох поєдинків "Зальцбург" виявився сильнішим з рахунком 3:1 та завоював путівку до основної стадії Ліги чемпіонів. "Динамо" ж гратиме в основному раунді Ліги Європи.

Тож Україну в найпрестижнішому єврокубку залишився представляти лише донецький "Шахтар", який автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів-2024/25 відбудеться у четвер, 29 серпня.

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