"Динамо" зіграє на найбільшому стадіоні Німеччини, аби допомогти постраждалим від війни українцям

"Динамо" зіграє на найбільшому стадіоні Німеччини, аби допомогти постраждалим від війни українцям

Столичний клуб проведе спаринг із дортмундською "Боруссією".

Став відомий уже другий суперник київського "Динамо" в рамках серії благодійних поєдинків, що відбуватимуться під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", у вівторок, 26 квітня, команда Мірчі Луческу зіграє з дортмундською "Боруссією". Зустріч відбудеться на найбільшому стадіоні Німеччини "Signal Iduna Park", який вміщує 81 365 глядачів.

Про час початку зустрічі буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, столичний клуб залишив Україну, аби грати благодійні матчі з європейськими клубами. Метою цих поєдинків є інформування міжнародної спільноти про війну в Україні та збирання коштів для підтримки українців, які постраждали від російської агресії.

Перший матч цього євротурне "біло-сині" проведуть 12 квітня у Варшаві проти польської "Легії".

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" також проведе серію благодійних матчів під час війни, щоб зібрати гроші для допомоги Україні.

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