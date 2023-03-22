Директор команди Усика дотепно потролив Ф'юрі після скасування бою за звання "абсолюта"

Сергій Лапін поглузував з "Циганського короля", який всіляко уникає поєдинку з українцем.

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, висміяв володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі після новин про те, що їхній потенційний об'єднавчий бій зірвався.

У себе в в Instagram-stories він опублікував пост, в якому потролив британського боксера.

"Це бій, якого чекають шанувальники пуза Ф'юрі. Це буде бомба", – написав Лапін, додавши афішу четвертого бою Ф'юрі з Чісорою.

Зазначимо, що у своєму останньому бою, в ніч проти 4 грудня 2022 року, "Циганський король" нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору. Це був уже третій поєдинок між боксерами. У першому протистоянні, яке відбулося 2011 року, Тайсон переміг одноголосним рішенням суддів, а 2014 року Дерек відмовився продовжувати бій після десятого раунду.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", однак українець і британець так і не змогли погодити умови контракту на бій.

22 березня стало відомо, що Усик згорнув тренувальний табір, у якому готувався до бою з Ф'юрі. Промоутер українця Олександр Красюк також підтвердив, що цей бій не відбудеться.

Своєю чергою, менеджер українського боксера Егіс Клімас повідомив, що Олександр збирається зосередитися на обов'язковому захисті поясів і повернутися до рингу в червні-липні цього року. Суперником українця може стати обов'язковий претендент за лінією WBA британець Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Пізніше Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок.

У відповідь команда українця висунула британцю ультиматум: або поєдинок відбудеться 29 квітня, або ж Олександр битиметься з іншим суперником.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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