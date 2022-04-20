"Дискримінація за національною ознакою": ATP та WTA засудили заборону російським та білоруським тенісистам виступити на Wimbledon-2022

"Дискримінація за національною ознакою": ATP та WTA засудили заборону російським та білоруським тенісистам виступити на Wimbledon-2022

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) не підтримали рішення організаторів Wimbledon-2022 відсторонити від турніру російських та білоруських гравців.

Організатори турніру Wimbledon-2022 підтримали українців, які постраждали від збройної агресії РФ, зазначивши, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру.

Це рішення не підтримала Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP).

"Ми рішуче засуджуємо вторгнення Росії в Україну та солідарні з мільйонами невинних людей, які постраждали від війни, що триває.

Ми вважаємо, що сьогоднішнє одностороннє рішення "Вімблдону" та LTA виключити гравців з Росії та Білорусі з британських трав’яних турнірів цього року – несправедливе і може створити руйнівний прецедент для гри.

Дискримінація за національною ознакою також суперечить нашій угоді з "Вімблдоном", в якій йдеться про те, що участь гравців грунтується виключно на рейтингу ATP.

Будь-яка дія у відповідь на це рішення обговорюватиметься з нашим Правлінням та Радою гравців.

Важливо наголосити, що гравцям з Росії та Білорусі, як і раніше, буде дозволено брати участь на турнірах ATP під нейтральним прапором згідно з рішенням, прийнятим для всіх професійних турнірів.

Паралельно ми продовжимо нашу спільну гуманітарну підтримку для України у рамках акції "Tennis Plays for Peace", – йдеться у заяві ATP.

Схожу заяву зробила і Жіноча тенісна асоціація (WTA).

"WTA рішуче засуджує дії Росії та її неспровоковане вторгнення в Україну. Ми продовжуємо наші зусилля щодо надання гуманітарної допомоги Україні через програму "Tennis Plays for Peace".

Проте ми дуже розчаровані сьогоднішньою заявою AELTC та LTA про заборону індивідуальним гравцям з Росії та Білорусі брати участь у майбутніх змаганнях на трав’яних кортах у Великій Британії.

Фундаментальний принцип WTA полягає в тому, що окремі спортсмени можуть брати участь у професійних тенісних змаганнях на основі досягнень і без дискримінації.

Як неодноразово заявляла WTA, індивідуальні спортсмени не повинні зазнавати покарання або не мати можливості брати участь у змаганнях через те, звідки вони родом, або через рішення, прийняті урядами їхніх країн.

Дискримінація та рішення зосередити таку дискримінацію на спортсменах, які виступають самі за себе, не є ні справедливими, ні виправданими.

WTA продовжить застосовувати свої правила, щоб відкинути дискримінацію та забезпечити можливість, щоб усі спортсмени могли брати участь у змаганнях нашого туру, якщо вони мають на це право.

WTA буде оцінювати свої наступні кроки та дії, які можуть бути здійснені щодо цих рішень", – йдеться в заяві організації.

Wimbledon-2022 має відбутися від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Раніше повідомлялося, що українські тенісисти, серед яких і перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна, вимагають повного відсторонення гравців з РФ та Білорусі, які публічно не висловилися проти війни в Україні.

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