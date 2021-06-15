Дискримінаційний скандал у групі збірної України на Євро-2020: австрійський футболіст нецензурно облаяв країну-суперницю

Гравець вже встиг перепросити через свої дії.

У дискримінаційний скандал потрапив форвард збірної Австрії Марко Арнаутович на Чемпіонаті Європи-2020.

На 89 хвилині поєдинку 1 туру групової стадії континентальної першості проти Північної Македонії 32-річний футболіст під час святкування забитого голу дозволив собі образливі слова на адресу команди-суперниці.

Зокрема, Арнаутович образив матерів з Албанії, а також заявив, що "може купити всю Македонію". Йому тут же рішучим чином спробував закрити рот капітан команди Давід Алаба, що на загальному плані трансляції швидше виглядало, як частина загального святкування.

Não tinha visto, mas o Arnautović, austríaco de origem sérvia, comemorou o gol com xingamentos provavelmente destinadas a albaneses e fazendo um gesto supremacista. O mais simbólico de tudo foi Alaba, negro e capitão do time, tentando conter o jogador. pic.twitter.com/y8erLnYjSA — Aldo Luiz (@AldoLuiz00) June 15, 2021

Окрім того, Арнаутовича, який є сербом за походженням, звинуватили в образі гравців Північної Македонії Егзона Бейтулая і Езгяна Аліоскі, які мають албанські коріння. Сербія не визнає незалежність своєї колишньої провінції Косово, і між Сербією і Північної Македонією існує історична напруженість.

Associated Press

В кінцевому підсумку, слова Арнаутовича були розшифровані відповідними експертами, після чого Федерація футболу Північної Македонії (ФФМ) звернулася до УЄФА з заявою про прояв дискримінації на національному грунті на адресу шанувальників їхньої збірної.

"ФФМ рішуче засуджує висловлювання націоналістичного характеру австрійського гравця Марко Арнаутовича після гола, забитого у вчорашньому матчі, на адресу, імовірно, Езджана Аліоскі. У той же час ми повідомляємо вам, що ми направили офіційний лист до УЄФА з вимогою найсуворішого покарання для Арнаутовича.

Ми завжди виступаємо проти націоналізму, дискримінації та всіх інших форм образ і вибухів, які не відповідають духу футболу і цінностям, які ми всі разом відстоюємо. Ми завжди будемо виступати і захищати інтереси і гідність македонських національних гравців, де б вони не виступали", - йдеться в тексті повідомлення.

Утім, вже наступного дня Арнаутович на своїй сторінці в Instagram вирішив перепросити перед Північною Македонією та Австрією.

"Вчора були сказані гарячі слова в емоціях від гри, за які я хотів би принести вибачення - особливо перед моїми друзями з Північної Македонії та Албанії. Я хочу сказати одне дуже чітко: я не расист. У мене є друзі майже в кожній країні, і я виступаю за різноманітність. Всі, хто мене знає, знають про це", - заявив Арнаутович.

На клубному рівні Арнаутович виступає за китайський клуб "Шанхай Порт";

Австрія обіграла Північну Македонію з рахунком 3:1. Наступний поєдинок у фінальній частині Євро-2020 австрійці проведуть 17 червня о 22:00 (проти Нідерландів);

21 червня Австрія зіграє заключний матч групи проти збірної України.

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