"Дискримінуємо дітей": президент УЄФА видав кричущу заяву щодо повернення команд РФ до змагань

Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александер Чеферін прокоментував рішення організації повернути російські команди у віковій категорії U-17 до міжнародних змагань.

Очільник УЄФА цинічно заявив, що позбавлення російських дитячих команд права виступати на європейській арені є прямою дискримінацією.

"Відсторонення російських дорослих команд відображає прагнення УЄФА протистояти насильству та агресії. Ми сповнені рішучості дотримуватися цієї позиції, доки не закінчиться війна й не відновиться мир.

Але, забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній всебічний розвиток, а й безпосередньо дискримінуємо їх.

Надаючи дітям можливість грати і змагатися зі своїми однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо в те, що, як ми сподіваємося, стане яскравішим і здібнішим майбутнім поколінням і кращим завтрашнім днем", – наводить слова Чеферіна офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Англія відмовилася грати з юнацькими збірними Росії, які УЄФА допустив до міжнародних змагань.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар.

Крім того, офіційних осіб із країни-агресорки не допускали працювати на міжнародних матчах. Однак у вересні 2023 року УЄФА призначив росіську бригаду арбітринь на чолі з Вірою Опєйкіною на поєдинок жіночої Ліги націй між збірними Вірменії та Казахстану.

Після цього Українська асоціація футболу (УАФ) висловила протест УЄФА та закликала не допускати представників держави-терористки на міжнародну арену.

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