Дискваліфікація Харлан через провокацію росіянки: FIE остаточно вирішила, чи карати українку

Міжнародна федерація фехтування (FIE) закрила питання щодо дискваліфікації української шаблістки Ольги Харлан на чемпіонаті світу-2023 з фехтування.

Про це повідомив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев у коментарі Суспільне Спорт.

Він зазначив, що 7 вересня від FIE прийшов лист-відповідь на запит Федерації фехтування України про чинність відсторонення. У листі було вказано, що "питання дискваліфікації Харлан було закрито".

Дискваліфікація Харлан на ЧС з фехтування

27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Російська шаблістка влаштувала провокацію і майже годину не залишала фехтувальну доріжку, а також подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Ольга вже не змогла повернутися до змагань в особистому турнірі ЧС, але отримала право виступити в командному, де у складі української збірної посіла четверте місце.

Згідно з правилами FIE, після отримання "чорної картки" Харлан мала отримати відсторонення на 60 днів від усіх подальших турнірів. Проте в підсумку українська фехтувальниця уникла покарання.

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