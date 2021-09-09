Дискваліфікації, втрати очок і матчі без глядачів: у Франції ухвалили рішення щодо гри, яка завершилася диким побоїщем

Покарання торкнулося багатьох.
Професійна футбольна ліга Франції ухвалила рішення щодо скандального матчу третього туру Чемпіонату країни з футболу між "Ніццою" і "Марселем", який завершився диким побоїщем за участю гравців і глядачів.
Так, з команди господарів зняли два очки за зрив поєдинку, одне з них умовно. Також три найближчі матчі, включаючи перегравання з "Марселем" на нейтральному полі, "Ніцца" проведе без глядачів.
У гостей від футбольної діяльності до 30 червня 2022 року було усунуто фізіотерапевта Пабло Фернандеса. Гравці "Марселя" Альваро Гонсалес і Дімітрі Пайє дискваліфіковані відповідно на два та один поєдинки.
- Після п'яти турів "Марсель" (7 очок) і "Ніцца" (6) без урахування їхньої очної зустрічі розташувалися відповідно на 4-й і 5-й позиціях у турнірній таблиці Чемпіонату Франції.
- Лідирує в першості ПСЖ (12 очок).
Раніше ТСН Проспорт писав, що матч із гольфу завершився божевільною бійкою з використанням прапорця.