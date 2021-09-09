Дискваліфікації, втрати очок і матчі без глядачів: у Франції ухвалили рішення щодо гри, яка завершилася диким побоїщем

Дискваліфікації, втрати очок і матчі без глядачів: у Франції ухвалили рішення щодо гри, яка завершилася диким побоїщем

Покарання торкнулося багатьох.

Професійна футбольна ліга Франції ухвалила рішення щодо скандального матчу третього туру Чемпіонату країни з футболу між "Ніццою" і "Марселем", який завершився диким побоїщем за участю гравців і глядачів.

Так, з команди господарів зняли два очки за зрив поєдинку, одне з них умовно. Також три найближчі матчі, включаючи перегравання з "Марселем" на нейтральному полі, "Ніцца" проведе без глядачів.

У гостей від футбольної діяльності до 30 червня 2022 року було усунуто фізіотерапевта Пабло Фернандеса. Гравці "Марселя" Альваро Гонсалес і Дімітрі Пайє дискваліфіковані відповідно на два та один поєдинки.

Після п'яти турів "Марсель" (7 очок) і "Ніцца" (6) без урахування їхньої очної зустрічі розташувалися відповідно на 4-й і 5-й позиціях у турнірній таблиці Чемпіонату Франції.

Лідирує в першості ПСЖ (12 очок).

Раніше ТСН Проспорт писав, що матч із гольфу завершився божевільною бійкою з використанням прапорця.

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