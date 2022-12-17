Дісталося навіть Шевченку: Зозуля "розніс" ФІФА через заборону виступити Зеленському перед фіналом ЧС-2022

Колишній форвард національної збірної та один з найвідоміших волонтерів в українському футболі Роман Зозуля жорстко розкритикував ФІФА, яка відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити із закликом до миру перед фіналом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

"ФІФА відмовила президенту Зеленському виступити перед фіналом чемпіонату світу з меседжем миру. Мудаки! Але чого ще можна було чекати від цих продажних щурів?

Коли російськими рублями у них встелені футбольні поля і домашні газони, то вони завжди підтримуватимуть і виконуватимуть усі забаганки агресора, прикриваючись ідіотською відмазкою "спорт поза політикою".

Та у мене лише питання до УАФ: "А ви там довго спати будете чи, може, теж якось відреагуєте?" – написав Зозуля на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, Зозуля "розніс" колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка за спільне фото з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, яке було зроблене напередодні.

"А це амбасадор благодійної платформи United24 Андрій Шевченко на фото з президентом ФІФА, який сьогодні відмовив президенту України у виступі перед фіналом ЧС.

То може б Андрій використав свої зв'язки на благо країни і домовився про виступ президента? Чи він може тільки вести переговори з депутатами, щоб з його бізнес-партнера, російського олігарха Абрамовича, зняли санкції?" – написав Зозуля в сторіз Instagram.

instagram.com/zozulyaroman

Нагадаємо, фінальний поєдинок ЧС-2022 відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. У вирішальній битві за трофей зійдуться збірні Аргентини та Франції.

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