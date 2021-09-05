Дитина перервала матч відбору ЧС-2022 Україна - Франція: відео забігу потрапило в Мережу

Казус трапився в другому таймі.

Поєдинок 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 між збірними України та Франції не обійшовся без порушень з боку уболівальників. У другому таймі матч на НСК "Олімпійський" у Києві було перевано через дитину.

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На 75-й хвилині матчу підліток зумів проватися на поле. За ним одразу погнався стюард, але хлопчик біг досить швидко і зміг перетнути центральне коло. Врешті-решт співробітник стадіону наздогнав порушника, щоб забрати того з поля.

Коли стюард разом з хлопчиком залишали газон "Олімпійського", до них підійшов півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко та щось сказав. Після цього дитина в супроводі стюарда вийшла за межі поля і матч продовжився.

"Найшвидший ривок у матчі", - з гумором підписав опубліковане відео інциденту блогер Дмитро Поворознюк.

Цей епізод не повністю потрапив до трансляції поєдинку, оскільки УЄФА вимагає не показувати подібних речей в ефірі, щоб не спонукати охочих повторювати порушення знову.

Зазначимо, що "синьо-жовті" зіграли внічию з Францією (1:1). Після поєдинку українську збірну розхвалили в соцмережах.

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Після п'яти матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 5 очок. "Синьо-жовті" посідають третє місце у групі D, де лідирують із 9 балами французи.

Наступний матч у відборі ЧС-2022 збірна України зіграє 9 жовтня в гостях із Фінляндією.

Переможці груп безпосередньо вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, і дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі путівку на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що після матчу з Францією розташування збірної України залишили 7 футболістів. У середу, 8 вересня, "синьо-жовті" в Пльзені проведуть товариський матч проти Чехії.

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