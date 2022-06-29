"Дитина померла в мене на руках": президент українського футбольного клубу - про трагедію на передовій

"Дитина померла в мене на руках": президент українського футбольного клубу - про трагедію на передовій

Президент "Агробізнеса" Олег Собуцький розповів про свою участь у бойових діях на Донбасі.

Він розповів моторошну історію про те, як шестирічний хлопчик загинув просто в нього на руках.

Своїми спогадами Собуцький поділився в інтерв'ю Футбол NEWS.

"Можливо, бачили новину про те, що на Луганщині вбили 6-річного хлопчика. Вони нас бомбили. Міна впала... Я стометрівку в молодості так не бігав, як з цією дитиною на руках до лисичанської лікарні. Кілометрів зо два. Він у мене на руках і помер. Знаєте, після цього зовсім по-іншому дивишся на життя", - розповів Собуцький.

Собуцький додав, що він разом з працівниками свого клубу зараз воюють на передовій.

"Нас 6 осіб з клубу служить, але не так, як хтось каже. У нас вони справді служать - у Силах спеціальних операцій (ССО). Вони всі на сході зараз. Вони виявили добровільне бажання, пройшли спеціальні курси і виконують бойові завдання", - сказав президент клубу.

Зазначимо, що минулого сезону "Агробізнес" посів 13-те в турнірній таблиці Першої ліги. Чемпіонат не був дограний через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України.

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