"Дітям бажають смерті": зірковому футболістові погрожують розправою після невдалих дій у матчі Євро-2020

Несподіваний бік футбольного свята.

Зірковий іспанський форвард Альваро Мората розповів про погрози, які він отримував після матчу 2-го туру групового етапу Євро-2020 з командою Польщі.

"Я б хотів, щоб люди ставили себе на місце інших. Я викладаюся на всі сто. Все, що я кажу, інтерпретується по-різному. У мене є два варіанти: або заткнутися, або висловитися.

Можливо, я не виконав свою роботу так, як повинен був. Я розумію, що мене критикують за те, що я не забиваю. Але я хочу, щоб люди поставили себе на моє місце, коли мені погрожують, коли моїм дітям бажають смерті. Якщо раптом трапиться трагедія, вони скажуть: "Хороший був хлопчик".

Кожен раз, коли я відпочиваю, я відкладаю телефон. Мене турбує те, що говорять моїй дружині, моїм дітям. Всі ці дні я не спав через адреналін.

Я - найщасливіший чоловік, але мене хвилює, коли я погано виконую свою роботу. Мені свистіли на розминці, але я з радістю виконав пенальті в матчі зі Словаччиною. Я не забив.

Якщо мені доведеться думати про інших замість того, щоб виконувати свою роботу, це тільки зашкодить. Ось що я хотів сказати", - цитує Морату Cope.

Матч між Іспанією і Польщею завершився з рахунком 1:1 . Мората відзначився в матчі забитим м'ячем, але не реалізував кілька хороших моментів.

. Мората відзначився в матчі забитим м'ячем, але не реалізував кілька хороших моментів. Іспанці вийшли до 1/8 фіналу з другого місця у групі. Їхнім суперником на першій стадії плейоф турніру буде збірна Хорватії.

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