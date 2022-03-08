"Дітям потрібен мир зараз": відомий британський тенісист пожертвує найменшим українцям всі призові за сезон

Маррей відзначиться благородним вчинком.

Відомий британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі свої призові зароблені до кінця року на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Про це британець повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Понад 7,5 мільйонів дітей перебувають у небезпеці через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з фондом UNICEF у Великій Британії, щоб допомогти їм доставити медикаменти та набори для розвитку дітей у ранньому віці.

Також життєво важливо продовжувати освіту, тому UNICEF працює над забезпеченням доступу до навчання для дітей-переселенців, а також підтримує відновлення пошкоджених шкіл разом із заміною обладнання та меблів.

Я маю намір пожертвувати свої призові, зароблені до кінця року. І також будь-хто у Великій Британії може підтримати гуманітарну допомогу UNICEF, зробивши пожертвування. Дітям в Україні потрібен мир зараз", - написав Маррей.

Нагадаємо, ATP, WTA, ITF та турніри "Великого шолому" пожертвують на гуманітарну допомогу Україні по 100 тисяч доларів, а друга ракетка світу Новак Джокович написав українському тенісистку Сергію Стаховському та запропонував фінансову допомогу на боротьбу проти російських окупантів.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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