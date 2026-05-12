Дюбуа очолив рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring після перемоги над Вордлі

Авторитетний журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги. Новим лідером став чемпіон світу за версією WBO британець Даніель Дюбуа, який у ніч проти 10 травня відібрав пояс у свого співвітчизника Фабіо Вордлі.

У топ-3 рейтингу також перебувають німець Агіт Кабаєл і ексчемпіон світу британець Тайсон Ф'юрі. Водночас Вордлі після поразки від Дюбуа опустився на четверту сходинку.

Поясом The Ring володіє чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик.

Рейтинг боксерів надважкої ваги від The Ring

Чемпіон — Олександр Усик (24-0-0, 15 КО)

1. Даніель Дюбуа (23−3, 22 КО)

2. Агіт Кабаєл (27−0, 19 КО)

3. Тайсон Ф'юрі (35−2−1, 24 КО)

4. Фабіо Вордлі (20−1−1, 19 КО)

5. Філіп Хргович (19−1, 14 КО)

6. Мозес Ітаума (14−0, 12 КО)

7. Ефе Аджагба (21−1−1, 15 КО)

8. Річард Торрез-молодший (14−0, 12 КО)

9. Мурат Гассієв (33−2, 26 КО)

10. Джастіс Гуні (13−1, 7 КО)

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли в реванші нокаутував Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Вордлі, якого підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона. Однак захистити титул Фабіо не зумів, програвши Дюбуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

Наступний бій Усик проведе 23 травня в Єгипті з видатним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Раніше повідомлялося, що Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

